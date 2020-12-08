Шутки ради: Ургант рассказал, что общего между Гузеевой и Моргенштерном

Иван Ургант в своем вечернем шоу на Первом не смог пройти мимо новости об Алишере Моргенштерне, который предстал на съемках шоу «Давай поженимся!» с ведущей Ларисой Гузеевой.

больше по теме «Каникулы»: Шепелев впервые за долгое время показал подросшего сына от Фриске и возлюбленную на Мальдивах Вместе с Тулуповой и ее дочкой они отправились в отпуск.

Кадры с процесса создания передачи показала звезда фильма «Жестокий романс» в личном блоге. На обнародованном видео эпатажный артист в белой рубахе, черных брюках и галстуке танцевал, и не понятно в качестве кого он приходил на программу – жениха или гостя студии.

Иван шутки ради нашел нечто общее между Гузеевой и Моргенштерном, поведав об этом в своей фирменной саркастической манере .

«Это уникальный случай, когда в одной студии встретились сразу два человека с татуировкой 666. Последний раз так было в фильме «Жестокий романс» в сцене «Эх, Лариса Дмитриевна, продал я свою «Ласточку»…», — сказал ведущий «Вечернего Урганта».

Он, к слову, нисколько не сомневается, что рэпер пришел на эфир именно как жених. «Конечно, такой экземпляр не останется без невесты. Нас ждет одно из двух: либо на сцене будет выступать Алишер Сябитов, либо программу будет вести Роза Моргенштерн», — съязвил журналист.

Смотрите также