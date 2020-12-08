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Жанна Бадоева
Звездный гость

«Уйди отсюда, я сказала!»: София Ротару прилюдно обругала помощника на «Песне года»

Звезда украинской сцены впервые за долгое время приехала в Москву.

«Уйди отсюда, я сказала!»: София Ротару прилюдно обругала помощника на «Песне года»
София Ротару. Фото: Globallookpress.com

Певица София Ротару устроила скандал со своим помощником на «Песне года» в Москве. При этом остается только догадываться, чем вывел звезду из себя ее приближенный, который всячески старался ей угодить.

София Ротару
София Ротару. Фото: Globallookpress.com

После исполнения композиции на праздничном мероприятии благодарные фанаты одарили украинскую исполнительницу цветами. Унести их своими силами ей было тяжело. Тут-то и появился помощник, однако певица его по каким-то причинам шуганула.

«Уйди отсюда, я сказала!» — прикрикнула она.

Чуть позже поклонники попросила певицу сделать совместный снимок. Ротару не отказала. Помощник снова предложил свои услуги, но был, что называется, послан.

«Уйди!» — крикнула она ему, после чего с недовольным лицом отправилась в гримерку.

Ранее стало известно, что Ротару в России выступит не только на «Песне года». Ее можно будет увидеть в нескольких «новогодних огоньках» на центральных каналах, сообщает «Собеседник».

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