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«Вся в свою великую трудягу мамочку!»: мать Навки поздравила шестилетнюю внучку с золотой медалью

Надя Пескова заняла первое место на соревнованиях по фигурному катанию.

«Вся в свою великую трудягу мамочку!»: мать Навки поздравила шестилетнюю внучку с золотой медалью
Татьяна Навка с младшей дочерью Надей Песковой. Фото: instagram.com/tatiana_navka/

45-летняя Татьяна Навка – мать двоих детей. Первой дочери от отношений с Александром Жулиным, Саше, уже исполнилось 20 лет, и девушка серьезно увлекается вокалом. Младшей Наде, которая появилась у фигуристки в браке с Дмитрием Песковым, уже 6 лет, и девочка пошла по маминым стопам.

На очередных соревнованиях по фигурному катанию Надежда Пескова стала первой. Она вновь выступила блестяще и завоевала «золото». Радостная Навка поделилась кадрами, на которых ее победительница стоит на пьедестале почета и гордо держит в руках заветный кубок и грамоту.

Поздравить младшую внучку поспешила мама Татьяны Навки, Раиса Анатольевна. Она написала под снимками:

«Моя труженица, пахарь! Вся в свою великую трудягу мамочку!!! Горжусь тобой, моя любимая красавица, ты лучшая!», — написала бабушка под фотографией.

Надя Пескова заняла первое место
Надя Пескова заняла первое место. Фото: instagram.com/tatiana_navka/

Маленькая Надя Пескова встала на коньки с самых малых лет. И уже может похвастаться серьезными достижениями.

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