Спектакли с участием Добронравова могут навсегда исчезнуть из репертуара Театра Чехова

Художественный руководитель Театра Антона Чехова Леонид Трушкин заявил, что спектакли с участием звезды сериала «Сваты», актера Федора Добронравова, могут навсегда исчезнуть из репертуара культурного учреждения.

По словам Трушкина, ситуация сложилась катастрофическая. В залы можно продавать только 25 процентов билетов из-за пандемии. Этих денег хватает только на оплату аренды. Актеры сейчас выступают почти бесплатно, чтобы выполнить обязательства перед зрителями, купившими ранее билеты. Как добавил Трушкин, многие люди в театре в ближайшее время останутся без средств к существованию. Где брать деньги на оплату артистов — непонятно.

Трушкин подчеркнул, что в его детище всегда платили больше денег артистам, чем в государственных театрах. Но пока все идет к тому, что театр могут просто закрыть.

«Федор Добронравов работает не только из-за денег. Он служит делу. Если придется играть бесплатно, он будет работать бесплатно». Леонид Трушкин

Напомним, что Театр Антона Чехова открылся в 1990 году. В этом году у театра юбилей. Правда, пока он получается очень грустным, сообщает «Комсомольская правда».

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