«Каникулы»: Шепелев впервые за долгое время показал подросшего сына от Фриске и возлюбленную на Мальдивах

Вместе с Тулуповой и ее дочкой они отправились в отпуск.

Дмитрий Шепелев в настоящий момент счастливо отдыхает на Мальдивах. С собой на острова ведущий взял сына от Жанны Фриске Платона, свою возлюбленную — дизайнера Екатерину Тулупову — и ее дочь Ладу.

Шепелев не очень открыт со своими почитателями, поэтому в его отпускных фотоотчетах в социальных сетях мелькает в основном исключительно его фигура. Однако в своем последнем посте он сделал исключение, запечатлев на камеру близких. Правда, со спины. Но и этого видео было достаточно, чтобы понять насколько вырос Платон.

«Каникулы. Ну, если кто-то считает, что на Мальдивах вообще нечем заняться», — подписал обнародованные кадры журналист, показав свои любимые развлечения на курорте.

В настоящий момент сыну Дмитрия, как и Ладе, семь лет. Он учится в элитной школе, куда отвозит его отец. Люди, которые работают с Шепелевым, рассказывали журналистам, что ребенок очень похож на свою мать.

К слову, ранее мы писали о папе Фриске Владимире Борисовиче, который растрогался до слез, услышав выступление Алисы Мон с хитом дочки. Певица исполнила песню «Ла-ла-ла» на шоу НТВ «Суперстар! Возвращение».

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