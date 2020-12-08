«У нас с Лизой все хорошо!»: Авербух отреагировал на слухи о тайной свадьбе с Арзамасовой

Хореограф Илья Авербух опроверг слухи, что сыграл свадьбу со звездой сериала «Папины дочки» Лизой Арзамасовой, которая младше его на 21 год.
«У нас с Лизой все хорошо! Наши отношения продолжают счастливо развиваться, но никаких тайных свадеб и венчаний не было! Когда нам будет, что сказать по этому вопросу, мы обязательно об этом сообщим. Спасибо».
Отметим, что Лиза Арзамасова переехала уже давно в загородный дом Авербуха. Она в прекрасных отношениях с сыном звезды Мартином от брака с фигуристкой Ириной Лобачевой. Он младше актрисы всего на девять лет.
Напомним, что на протяжении нескольких лет Авербух и Арзамасова скрывали от публики свой роман. Их случайно подкараулили журналисты в одном из кафе минувшим летом. Вскоре и Арзамасова, и Авербух публично признались, что уже давно вместе. При этом в прессе регулярно появляются слухи об их скорой свадьбе. Впрочем, звезды также регулярно опровергают эту информацию, сообщает «СтарХит».