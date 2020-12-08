«У нас с Лизой все хорошо!»: Авербух отреагировал на слухи о тайной свадьбе с Арзамасовой

Как отметил хореограф, им с актрисой пока нечего сказать на вопросы по поводу торжества.

Хореограф Илья Авербух опроверг слухи, что сыграл свадьбу со звездой сериала «Папины дочки» Лизой Арзамасовой, которая младше его на 21 год.

«У нас с Лизой все хорошо! Наши отношения продолжают счастливо развиваться, но никаких тайных свадеб и венчаний не было! Когда нам будет, что сказать по этому вопросу, мы обязательно об этом сообщим. Спасибо». Илья Авербух

Отметим, что Лиза Арзамасова переехала уже давно в загородный дом Авербуха. Она в прекрасных отношениях с сыном звезды Мартином от брака с фигуристкой Ириной Лобачевой. Он младше актрисы всего на девять лет.

Напомним, что на протяжении нескольких лет Авербух и Арзамасова скрывали от публики свой роман. Их случайно подкараулили журналисты в одном из кафе минувшим летом. Вскоре и Арзамасова, и Авербух публично признались, что уже давно вместе. При этом в прессе регулярно появляются слухи об их скорой свадьбе. Впрочем, звезды также регулярно опровергают эту информацию, сообщает «СтарХит».

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