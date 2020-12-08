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Звездный гость

До слез: Алиса Мон исполнила песню Жанны Фриске, растрогав ее отца

Певица перед выступлением на шоу «Суперстар! Возвращение» увидела ушедшую звезду во сне.

До слез: Алиса Мон исполнила песню Жанны Фриске, растрогав ее отца
Жанна Фриске. Фото: Global look press

Алиса Мон произвела сильное впечатление на публику своим выступлением на шоу НТВ «Суперстар! Возвращение». Особенно был впечатлен папа Жанны Фриске Владимир Борисович, который не смог сдержать слез. Дело в том, что певица предстала на сцене с песней его дочери «Ла-ла-ла», повторив также образ артистки с высоким конским хвостом.

«У меня сердце выскакивает! Я даже говорить не могу. Бьется 120 ударов в минуту», — сказал он, волнуясь.

Алиса Мон тоже призналась, что перед выходом к зрителям испытывала смешанные чувства, но накануне съемок ей приснилась сама Жанна, и это ее успокоило. Певица исполняла композицию в своей манере, не пытаясь имитировать характерный тембр и движения Фриске, но все равно напомнила ее папе любимую наследницу. Он сказал, что во время пения иногда чувствовал присутствие дочери.

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