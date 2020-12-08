Скромно и со вкусом: Рудковская отправилась в гости в футболке Dior и черных джоггерах

Светская львица решила отказаться от роскошных нарядов в пользу лаконичности и комфорта.

Продюсер Яна Рудковская не скрывает своей страсти к люксу. Многодетная мама даже сыновей одевает в самые брендовые и дорогостоящие вещи. Чего стоит одна только детская коляска для новорожденного Арсения – Baby Dior стоимостью более 400 тысяч рублей.

Однако оказывается, что и от роскошных нарядов можно устать. Рудковская отправилась в гости к Филиппу Киркорову в черной футболке и джоггерах. Столь лаконичный и комфортный образ светская львица выбрала наверняка оттого, что вечеринка предполагалась детская – сын Рудковской Саша Плющенко повеселился с детьми Киркорова Аллой-Викторией и Мартином.

В особняке Киркорова Яна Рудковская полюбовалась новогодним декором. Девушку невероятно впечатлила огромная ель. И она призналась:

«Уже почувствовали приближение Нового Года, скоро будем украшать и наш дом. Любимый праздник уже совсем рядом», — порадовалась Рудковская.

На память о прекрасном вечере Рудковская и Киркоров с детьми запечатлелись на общем фото на фоне новогодней елочки.

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