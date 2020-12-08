«Все укутались»: Бородина в стеганом пуховом жилете и трикотажном костюме пожаловалась на холод в доме

Ксения Бородина в выходные отправилась с дочками в пятизвездочный отель. Там мама устроила Марусе и Теоне настоящий девичник с банным фэмили-луком. А позже призналась поклонникам – это была вынужденная мера, так как у них в доме загорелся котел отопления и чуть не случился пожар.

Но все обошлось. Правда, горячей воды и тепла в доме не оказалось. И поэтому в ожидании мастера вернувшиеся домой мама с дочками вынуждены были утеплиться, насколько это возможно.

«Все укутались в носки, колготки, теплые вещи. Мама вообще вон как по дому ходит», — показала телеведущая свой домашний аутфит.

«Приедут устанавливать новый котел. Просто холодэо какое-то», — пожаловалась девушка. — «Я еще такая мерзлявая, просто адски мерзлявая». Чтобы согреться, теледива облачилась в утепленный трикотажный костюм и стеганый пуховой жилет. И все равно жаловалась, что мерзнет.

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