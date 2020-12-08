На стиле: 52-летняя Валерия облачилась в кожаный брючный костюм цвета горчицы

Певица Валерия недавно вернулась с мужем из длительной творческой поездки в Дубай. Там эстрадная дива не только хорошо отдохнула, но и поработала. Звезда выпустила новую песню и сняла красивый клип в окрестностях арабского мегаполиса.

По возвращении из отпуска Валерия первым делом навестила младшего сына Арсения Шульгина с беременной невесткой Лианой. Молодые вот-вот впервые сделают певицу бабушкой. Уже известно, что родится девочка. А позже звезда с головой погрузилась в работу. Она регулярно общается с разными интересными людьми в своем YouTube-проекте «Почему я?».

Новым гостем стала тележурналист Евгения Воскобойникова. Для съемок очередного выпуска Валерия облачилась в кожаный брючный костюм горчичного цвета. При внешних данных, которыми обладает 52-летняя звезда, ей позволен практически любой эксперимент со стилем. И этот аутфит не стал исключением: он состоит из приталенного жакета с лацканами и джоггеров на поясе-резинке.

Смотрите также