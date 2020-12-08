«Мечты должны сбываться!»: Ходченкова похвасталась новой сумочкой Bvlgari

37-летняя звезда театра и кино Светлана Ходченкова в первый уикенд декабря блистала на благотворительном ужине Action. Вместе с коллегами она представила в качестве кинолота свой короткометражный фильм для вечера милосердия, организованного Светланой Бондарчук.

А позже красавица отправилась на прогулку по городу. Чтобы выгулять свою обновку – сумочку Bvlgari. Она облачилась в силуэтное платье актуальной длины миди, перекинула через плечо кожаную куртку, а на первом плане представила свою «мечту».

«Мечты должны сбываться! Моя сбылась — сумка», — подписала снимок актриса.

Это оказалась лаконичная сумочка через плечо, на тонком ремешке с новым винтажным замочком в стиле часов Serpenti 1960-ых. И ей Светлана была несказанно рада.

Кстати, звезда фильма «На острие» Светлана Ходченкова названа россиянами одной из самых лучших актрис десятилетия.

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