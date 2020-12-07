Александр Збруев в строгом пиджаке и водолазке пришел на престижную премию

82-летний актер Александр Збруев посетил премию «Звезда театрала», которую провели в театре имени Вахтангова. Его наградили в номинации «Легенда сцены».

Напомним, победителями этой же номинации стали актриса Валентина Талызина, Роман Виктюк получил награду посмертно. Забрал награду за легендарного режиссера актер его театра Дмитрий Бозин.

Мария Аронова получила премию за «Лучшую роль театральной актрисы в кино» за фильм «Лед».

А Аркадий Укупник в маске и перчатках пришел на мероприятие поддержать своих друзей.

«Новый год буду отмечать дома, — отметил певец. — Сейчас после каждого чиха люди бегут сдавать анализ на ПЦР. Что поделаешь, ситуация такая. Но надо сохранять спокойствие.»

Смотрите также