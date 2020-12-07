48-летняя Мария Аронова в черном платье свободного кроя пришла на премию

2020 год близится к концу, а это значит, что нужно подводить итоги. Несмотря на то, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы в светскую жизнь, в декабре состоялось несколько мероприятий. Певицы, артисты и другие публичную люди соблюдают меры безопасности, а также сдают тест на коронавирус перед тем, как принять участие в каком-либо мероприятии. Так, 7 декабря в театре Вахтангова прошла церемония награждения премией «Звезда театрала».

Корреспондент портала Teleprogramma.pro оказался в центре событий. В зале собралось множество звезд, даже Аркадий Укупник посетил премию, придя в маске и перчатках. За одной из наград вышла на сцену народная артистка РФ Мария Аронова. Она выбрала для такого случая черное платье свободного кроя. Наряд 48-летняя звезда дополнила колготками и высокими сапогами в тон. Монохромный лук не только скрыл изъяны ее фигуры, но и визуально сделал ее силуэт стройнее.

Мария Валерьевна получила награду за «Лучшую роль театральной актрисы в кино». Зрители оценили ее работу в фильме «Лед», где также играл Александр Петров и Милош Бикович. Актриса была рада, что ее удостоили такой чести. Награда пополнила уже внушительную коллекцию премий, среди которых есть «Ника», «Золотой орел» и «Хрустальная Турандот».

Также в этот вечер был посмертно награжден Роман Виктюк. Он получил почетное звание «Легенда сцены». Режиссер ушел из жизни минувшей в ноябре на 85-году жизни. Награду пришел забрать актер его театра Дмитрий Бозин. Всех поразила своей красотой Валентина Талызина. 85-летняя артистка тоже получила звание «Легенда сцены». Добавим, что церемонию вручения наград можно посмотреть на YouTube-канале премии.

Смотрите также: