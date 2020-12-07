«У них куча уловок»: Юрий Лоза объяснил, как мошенник оставил его без денег и квартиры в Керчи

В беседе с порталом Teleprogramma.pro певец и композитор признался, что подал заявление в полицию, но правоохранительные органы его делом заниматься не стали.

Юрий Лоза любит, что во всем и всегда была справедливость. Минувшей осенью он был изумлен, когда участница «Голоса» Алина Виардо исполнила его композицию «Плот» без разрешения. Композитор сразу стал готовить иск на миллион рублей.

А на днях в СМИ написали, что артист стал жертвой мошенника. Он решил снять квартиру в Крыму на 10 дней. Пообщавшись с предполагаемым хозяином жилья, Лоза договорился, что заплатит 11 тысяч рублей, но перевел сумму двумя частями. А по приезде в Керчь, он так и не смог поселиться, где планировал.

По словам Юрия, человек по имени Егор, сначала сказал, что в квартире прорвало трубу, а потом и вовсе пропал. Даже вернуть деньги композитору не удалось. Вскоре он написал заявление в полицию. В беседе с порталом Teleprogramma.pro певец признался, что его действия ничего не дали.

«Это в сентябре было. Я подал заявление на них за мошенничество и мне ответ пришел. Конечно, отказали. Ну кто будет заниматься мелочевкой такой? Нашел квартиру на сайте, причем нормальном с фотографиями и телефонами. Вся переписка была отправлена в полицию. Но они не будут этим заниматься. Ребята грамотные у нас в полиции. Непонятно, где этот мошенник находится. Может, он в тюрьме сидит или в Украине, или еще где-нить. Мошенники тоже ушлые. Они не берут большие деньги. Они берут предоплату за квартиру, которую не существует. А вы приезжаете, а этого человека не было в городе, как и самой квартиры», — пояснил Лоза.

«Когда мы подъезжали, он пропал. Сказал, что трубу прорвало, потолок обвалился, они любую причину называют, по которой я до сих пор не получил договор. Они тянут и тянут, а потом пропадают», — добавил он.

Композитор уверен, что мошенник даже не подозревал, что провернул аферу с известным человеком.

«Им без разницы. Я же не представляюсь по фамилии. Откуда он знает. На банковской карточке тоже фамилии не видно. И договор не присылает он. Говорят, что банк плохо работает, потом деньги в транзакции. В общем, у них куча уловок», — отметил артист.

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