«Идеальная»: Хилькевич блеснула изгибами фигуры на пляже в Дубае

Пока многие российские звезды штурмуют Мальдивы, Анна Хилькевич решила посетить Дубай. К слову, совсем недавно там свои дни рождения отмечали Светлана Лобода, а после и Виктория Боня. Звезда «Универа» обошлась без шумных тусовок, так как поехала на море со старшей дочерью.

А без ярких фотографий в Instagram не обошлось. С подписчиками Анна поделилась снимком, на котором позировала в бикини и шортах из денима, блеснув роскошной фигурой.

«Идеальная! Красотка! Роскошная!», — писали пользователи Сети.

Хилькевич тем временем распереживалась, что прилетела на курорт со старшей дочкой, а младшую оставила дома. Но пообещала подписчикам исправить ситуацию уже в следующем году.

Напомним, актриса – мама двух дочек. Старшей Арианне в этом году исполнилось пять лет, а младшей Марии – два года.

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