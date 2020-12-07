Семейные вечера: Лиза Галкина в алых брюках с лампасами сыграла для папы на пианино

В замке Аллы Пугачевой теперь еще чаще раздаются звуки музыки, так как ее наследница учится играть заученные мелодии.

Алла Пугачева в этом году не поехала на море. Из-за пандемии коронавируса певица почти не покидала свой дом. При этом в сентябре она с радостью отвела двойняшек Лизу и Гарри в первый класс.

Также больше времени проводит в замке и Максим Галкин. Он ездит на съемки, а свободное время посвящает наследникам. После школы каждый раз малыши находят, чем занять родителей. Недавно Гарри нашел место в саду, где катался на картонке, а его сестра любит собирать лего вместе с папой.

Также еще осенью Лиза стала учиться играть на пианино. Порой уроки ей дает сама Алла Борисовна, которая любит выступать перед гостями, когда устраивает званые вечера. А вот накануне девочка решила похвастаться новыми достижениями. Максим запечатлел наследницу, которая сидела в алых брюках с лампасами и черном джемпере за пианино и наигрывала мелодию.

«Вообще, это получается так, что утро и все остальное, то что светит, оно говорит ночи, и всем остальным, то что темное. А вот ночь темная, бурая отвечает утру. А утро потом отвечает ему. Вот так», — рассказала дочка Примадонны. «Умница», — похвалил ее папа.

Галкин поцеловал наследницу в макушку. Тогда девочка сообщила, что хочет сыграть ему еще несколько мелодий. На этот раз она играла, используя не белые клавиши, а черные. Поклонники восхитились тем, какой артист заботливый папа. Многие также восхитились талантом его дочки.

«Копия мамы, глазки и взгляд мамочки», «Интересно, за какой период занятий достигнуты такие успехи?!», «Очень артистичная и обаятельная девочка», «Это так мило! Лиза настоящая артистка, она точно будет играть так великолепно, как Алла Борисовна», «Ах, гены не спрячешь», — прокомментировали пост подписчики.

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