«Разделили мою радость»: Елена Захарова тронута любовью поклонников к ее дочери

Накануне, 6 декабря, звезда сериалов Елена Захарова отмечала прекрасный праздник. Маленькой дочери 45-летней актрисы исполнилось три года.

По этому случаю Елена Захарова устроила праздник для наследницы, удивив крошку фигурками персонажей из ее любимых мультфильмов и роскошной корзиной цветов.

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Актриса, которая никому не показывает дочку и не разглашает ее имя, сообщила только о самом факте дня рождения наследницы. Но и этого поклонникам Елены Захаровой хватило, чтобы сказать добрые слова в адрес звездной мамочки и ее дочери.

Звезда в ответ призналась, что была невероятно тронута вниманием публики. Она поблагодарила всех, кто пожелал ей добра.

«Спасибо за поздравления и пожелания! Пусть все хорошее сбудется! Спасибо всем, что разделили мою радость вместе со мной», — написала Елена Захарова в Instagram.

Напомним, что трехлетняя малышка — вторая дочка актрисы. До ее появления на свет Елена Захарова пережила страшную потерю. Первая дочка звезды родилась в феврале 2011 года и умерла в восьмимесячном возрасте от острой инфекции.

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