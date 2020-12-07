«Насладиться каждой секундочкой»: Боярская в простой белой футболке предстала с мужем на вечеринке в честь сына Гриши

Елизавета Боярская крайне редко делится с подписчиками в Instagram семейными кадрами. У актрисы есть двое сыновей: Андрей, он уже учится в школе и маленький Григорий. В одном из интервью жена Максима Матвеева призналась, что младший сынишка на ней, а старший — на отце. Если Лизе нужно выехать в город или на попасть на репетицию, она всегда может доверить мальчишек заботам Максима.

На личной страничке микроблога дочка Михаила Боярского поделилась свежим снимком, со дня рождения Гриши. Об этом событии сама актриса сообщила поклонникам в соцсети. В кадре Лиза позировала в простой белой футболке вместе с мужем, который примерил свитшот. При этом знаменитость уточнила, что едва успевает за временем — насколько оно скоротечно. В честь младшего сына супруги устроили домашние посиделки для своих. Не став организовывать шумных празднеств.

«5 декабря отметили день рождения нашего Гришеньки. Два годика. Меня, конечно, предупреждали, что время со вторым ребенком несется еще быстрее, но чтобы так!! И счастье, что мы с Максимом все успеваем, насладиться каждой секундочкой и каждым новым умением и открытием. Любимая работа — радость, а быть дома с нашими двумя обожаемыми пацанами — бесценное удовольствие!» — отметила актриса.

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