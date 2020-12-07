«До сих пор не знаю, где он похоронен»: Вика Боня не может найти могилу отца

Виктория Боня в сентябре этого года узнала о смерти своего папы Анатолия Федоровича. К тому моменту близкого человека звезды уже полгода не было в живых. Модель была вне себя от гнева на жену отца, которая много лет назад запретила ему общаться с дочками от первого брака.

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Как рассказала Боня, она до сих пор не знает, где похоронен ее отец и что стало причиной его смерти.

«До сих пор не могу найти его жену, не могу понять, от чего ушел отец, где он похоронен. Это страшно», — призналась бывшая участница реалити-шоу.

Несмотря на то, что родители Бони разошлись, когда она была совсем маленькой девочкой, звезда помнит заботу отца о себе и его стремление общаться с Викой и ее сестрой. Мужчина исправно платил алименты и поздравлял дочерей со всеми праздниками.

«Мне часто снится, что я иду и открываю почтовый ящик, проверяю, есть там что-то от папы или нет», — поделилась Виктория во время участия в YouTube-шоу «Лучше — Правду» с Суреном Каграмановым.

Модель намерена во чтобы то ни стало найти могилу папы и почтить его память. Но пока она даже не может связаться с его вдовой, чтобы узнать хоть какие-то детали последних дней его жизни.

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