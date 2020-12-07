«Я тоже не ожидала»: Тодоренко вслед за Муцениеце сделала модное окрашивание

Телеведущая решилась на преображение перед Новым годом. Результат удивил даже саму девушку.

Регина Тодоренко не скрывает, что любит хорошо выглядеть. Она может похвастаться густой шевелюрой и стройной фигурой. Девушка прославилась, когда вела передачу «Орел и решка», а теперь она снимает собственные шоу и поет с мужем Владом Топаловым. Этой осенью, ко всему прочему, знаменитость приняла участие в шоу «Ледниковый период», где успела впечатлить судей и стать одной из претенденток на победу.

Тем временем для шоу Регина успела примерить разные образы. Поклонникам понравилось, когда она перевоплотилась в Мэрилин Монро, надев парик блондинки. В итоге девушке захотелось перемен. 7 декабря она опубликовала кадры, на которых предстала после салона красоты Влада Лисовца. Телеведущая сменила имидж, сделав модное окрашивание омбре. При этом она выбрала ярко-розовый цвет.

Тодоренко покрасовалась, демонстрируя локоны. К слову, на днях также сменила имидж Агата Муцениеце. Актриса тоже выбрала плавное окрашивание, но более натуральный оттенок блонда.

«Я тоже не ожидала. По вчерашнему опросу в сторис я поняла, что слишком стабильна, ведь 50% опрошенных ответили, что мой максимум — это натуральный цвет волос, как вам Регина Петровна? Творец розового цвета — Влад Лисовец», — написала звезда.

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