«Придать себе загадочности»: Марина Зудина пытается найти повод для позитива

55-летняя Марина Зудина поздравила подписчиков своего Instagram с началом новой недели. Судя по всему, звезда театра и кино настроена позитивно. Она посоветовала фанатам следовать ее примеру и даже подсказала, каким образом можно поднять себе настроение. Всего-то и нужно надеть темные очки.

«Можно надеть темные очки и придать себе некой загадочности», — написала Марина Зудина.

Пост она сопроводила фото, на котором позирует в довольно объемных очках от солнца. Актриса уточнила, что таким способом она пытается найти образ для своей героини в сериале «Содержанки».

Напомним, что некоторое время назад Марина Зудина была гостьей программы «Секрет на миллион». Лере Кудрявцевой актриса жаловалась на усилившееся на нее после смерти мужа Олега Табакова давление в театре, которым он руководил. Зудина рассказала, что у нее почти нет ролей и скромные заработки.

Поклонники Марины Зудиной, посмотревшие программу с ней, заявили, что прониклись чувством любви и сострадания к ней.

«Мариночка, смотрела «Секрет на миллион». Спасибо за программу, за искренний рассказ, память, любовь», «Смотрела передачу и в очередной раз восхитилась вами! Вы прекрасны, выше голову, Мариночка, вам есть чем гордиться», — поддерживают актрису почитатели ее таланта.

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