«В ожидании чуда»: Малинин запечатлелся с женой возле красочных елок

Александр Малинин с нетерпением ждет наступление Нового года. В своем Instagram он публикует красочные фотографии с праздничной атрибутикой. На этот раз музыкант поделился с фанатами снимком, на котором он запечатлелся с женой Эммой рядом с украшенными гирляндами елками.

«С каждым днем неумолимо приближается Новый год. Мы все в ожидании чуда!!!» — написал Малинин.

Фанаты отметили, что они невероятно красивая пара.

«Какие стильные! Совет да любовь! Красивые», — писали пользователи Сети.

Напомним, что недавно Александр и Эмма отметили день рождения своих детей. Двойняшкам Устинье и Фролу исполнилось по 20 лет. Также у Малинина есть старший сын Никита от первого брака. Дочка артиста не раз говорила о том, что ко всем своим детям ее отец относится одинаково хорошо и никого из них не выделяет.

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