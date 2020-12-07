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«Доверяю ему как себе»: Любовь Успенская показала избранника дочери

Певица поделилась фото Татьяны Плаксиной с молодым человеком.

«Доверяю ему как себе»: Любовь Успенская показала избранника дочери
Любовь Успенская и ее дочь Татьяна. Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official/

Дочь известной певицы Любови Успенской — Татьяна Плаксина, похоже, нашла свое счастье. В Instagram звезда опубликовала весьма красноречивое фото наследницы с молодым человеком. Парень положил голову на колени Татьяны. Влюбленные просто светятся от счастья. Поклонники девушки тут же начали поздравлять ее с отношениями, они признаются, что рады за Татьяну.

Любовь Успенская рассекретила имя парня и дала понять, что именно он сумел помирить ее и Татьяну после громкой ссоры.

«Доверяю ему как себе», — написала под фото певица.

Татьяна Плаксина и ее избранник Казимир
Татьяна Плаксина и ее избранник Казимир. Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official/

Молодой человек находится рядом с Татьяной в США и, судя по всему, положительно на нее влияет. Вероятно, именно ради него девушка готова пойти на примирение со звездной родительницей.

Любовь Успенская поблагодарила Казимира за восстановленные отношения с наследницей, которые испортились несколько месяцев назад.

Правда, через некоторое время певица свой пост удалила. Не исключено, что об этом ее попросила наследница, которая пока не готова афишировать личную жизнь.

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