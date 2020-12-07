«Ты навсегда изменил мою жизнь»: Барановская поздравила старшего сына от Аршавина

Экс-футболисту Андрею Аршавину Юлия Барановская родила троих детей. Старшему Артему 7 декабря исполнилось 15 лет. Телеведущая трогательно поздравила мальчика с днем рождения в своем Instagram.

«Ты навсегда изменил мою жизнь, когда в 10 утра 7 декабря появился на свет, ты наполнил мою жизнь смыслом и светом, ты своим рождением подарил мне счастье материнства. Я абсолютно счастлива быть твоей мамой, спасибо тебе, спасибо что выбрал меня», — написала Барановская.

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Также у Юлии растет 13-летняя дочь Яна и 8-летний сын Арсений, который решил пойти по стопам знаменитого папы и также занимается футболом. Барановская определила его в футбольную школу при московском клубе «Спартак».

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