«В этот раз на даче»: Прохор Шаляпин рассказал, как отметит Новый год

Он будет не самым традиционным для певца.

Прохор Шаляпин поделился с сайтом Teleprogramma.pro своими планами на Новый год, а также на рождественские каникулы. По словам звезды, в этот раз он отметит праздник не так, как всегда.

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«Обычно я выступаю на Новый год. Но в этот раз проведу его у друзей на даче», — сказал музыкант корреспонденту Teleprogramma.pro.

Как и многие мужчины, артист не особо задумывается о том, что окажется на праздничном столе. Обычно блюда готовит его мама, либо люди, к которым он приезжает в гости. После «праздника живота» Прохор планирует отправиться в детокс-тур в Сочи.

Напомним, в прошлом году Шаляпин тоже делился своими планами на предстоящий год. 2020-й он планировал провести в самореализации, посвятив себя творчеству на сцене и телевидении. Также артист мечтал, чтобы в его жизни было как можно меньше «желтухи».

А вы о чем мечтали перед наступлением 2020 года?

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