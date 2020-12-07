На фоне слухов о разводе Резо Гигинеишвили поделился снимком с экс-женой Надей Михалковой

Режиссер Резо Гигиенишвили развелся со своей второй женой актрисой Надей Михалковой в 2017 году.

У венчанной пары осталось двое наследников – 9-летняя дочь Нина и 7-летний сын Иван. В 2019-м кинодеятель женился вновь, на сей раз его избранницей оказалась светская львица Надежда Оболенцева, но уже менее, чем через год по Москве поползли слухи, что пара подала заявление в суд на развод. Официально чета об этом не объявляла, но появляться на публике, отдыхать и публиковать совместные кадры в Сети они перестали.

На фоне этого, Резо неожиданно обнародовал в личном блоге снимок со своей экс-благоверной. На фото пару сзади обнимает за плечи писатель Александр Цыпкин, при этом оба выглядят очень счастливыми, расположившись рядом друг с другом без соблюдения социальной дистанции, как это принято сейчас говорить.

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