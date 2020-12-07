«Понятно без слов»: Лиза Арзамасова принимает поздравления с помолвкой

Актриса дала понять, что в ее жизни произошло важное событие.

Звезда сериалов Лиза Арзамасова и известный тренер и продюсер Илья Авербух некоторое время назад перестали скрывать свой роман. В конце сентября влюбленные публично объявили себя парой, придя вместе на шоу «Вечерний Ургант».

И похоже, что дело уже идет к свадьбе. Разница в возрасте между Лизой и ее избранником — 22 года. Но разве время может быть преградой для личного счастья?

Лиза Арзамасова заинтриговала подписчиков Instagram снимком, на котором демонстрирует кольцо на «том самом» пальчике. На фото девушка выглядит невероятно счастливой.

Избранница Ильи Авербуха дала понять, что шестого декабря в ее жизни произошло очень важное событие. В подписи к снимку Елизавета указала именно эту дату, а рядом поставила смайлик в виде сердца.

Поклонники актрисы заявили, что поняли все и без слов, и принялись поздравлять красавицу с переменами в жизни.

«Ааааа! С помолвкой, Елизавета», «Примите поздравления, понятно без слов. Совет да любовь!», «Ох, вы прям вся сияете и светитесь от счастья!», «Как это прекрасно», — высказываются подписчики Лизы Арзамасовой.

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