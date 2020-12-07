«Сын отжигает»: Сергей Лазарев подловил подросшего наследника на детской дискотеке

Сыну Сергея Лазарева Никите скоро исполнится шесть лет. Артист редко делится со своими подписчиками кадрами с ребенком, но на этот раз сделал исключение.

Музыкант подловил мальчика на одном из детских праздников во время очень энергичного танца.

«Яблоко от яблони… Всем динамичного и активного дня!» — подписал Сергей видео, украсив его улыбающимися смайлами.

Напомним, Лазарев долгое время скрывал, что у него есть ребенок. И только спустя два года после его рождения он раскрыл тайну, признавшись, что наследника ему родила суррогатная мама. Свою дочь Аню он тоже прятал от публики целый год, о ней он рассказал в программе «Секрет на миллион». Малышка появилась на свет тем же образом, что и ее брат.

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