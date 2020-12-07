Адвокат Мазур предполагает, что ценный архив Баталова могли вывезти за границу Цивин и Дрожжина

Историей о наследстве Алексея Баталова заинтересовалась адвокат Элина Мазур. Скандальную репутацию она приобрела после того, как занималась делом о разводе Виталины Цымбалюк-Романовской и уже покойного Армена Джигарханяна. Мазур обещает выплатить 100 миллионов рублей тому человеку, кто найдет ценные архивы Алексея Баталова.

У народного артиста СССР имелись действительно раритетные вещи — письма Осипа Мандельштама, Александра Блока, картины Петрова-Водкина и самое главное — работа Модильяни, на которой позировала Анна Ахматова. К слову, продавать их Баталов не хотел, а планировал передать в наследство дочери Марии.

В интервью порталу Teleprogramma.pro Элина Мазур рассказала, что архив могли вывезти за границу Михаил Цивин и Наталья Дрожжина.

«Дело в том, что возможными перевозками архива как раз занимались Михаил Цивин и Наталья Дрожжина. Сам Цивин говорил, что они с Дрожжиной забрали у Гитаны Аркадьевны часть, как он выражается, хлама и перевезли в некий архив (ангар). Но там ни единая бумажка, начиная с правительственных наград, не является хламом. Однако в квартире у них оказалось всего четыре полиэтиленовых пакета с бумагами, принадлежащим Баталовым. И непонятно, куда же делись все остальные экспонаты», — сказала Мазур.

Также юрист предполагает, что Цивин и Дрожжина арендовали специальную камеру хранения или даже целый гараж и там хранят коллекцию.

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