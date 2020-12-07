«Приятно вспомнить детство!»: Юдашкин продемонстрировал свой сладкий завтрак на золоченой посуде

Трудно сказать, что толкает современных людей показывать в Сети свои завтраки. Возможно, неудержимый восторг прекрасного начала дня, возможно, любовь к кулинарии, возможно, просто дань моде. Но тем не менее удержаться сфотографировать свою еду и выложить снимок в Instagram могут далеко не все. И даже звездам свойственен подобный грешок.

И речь идет не только о Яне Рудковской, завтраки которой в Instagram — это практически бренд. Тренд на демонстрацию утренних трапез поддержал даже Валентин Юдашкин, запечатлев булочки с маком с сахарной и шоколадной помадкой. Аппетитную выпечку в доме кутюрье подали к кофе в золоченой посуде.

«Доброе утро! Как приятно вспомнить детство!» — прокомментировал обнародованный кадр маэстро моды.

К слову, ранее мы писали о нескольких идеях вкусного завтрака от Юлии Высоцкой. Она предлагала приготовить гречневые оладьи с яблоками или омлет с курочкой.

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