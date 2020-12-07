Рошаль объяснил, почему террористы отпустили детей из Театрального центра на Дубровке в 2002 году

Детский доктор Леонид Рошаль в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему террористы отпустили детей из театрального центра на Дубровке в 2002 году.

«Это случилось неожиданно. У меня в голову не могло уложиться, как можно ставить жизнь взрослых и детей под такую угрозу. Дети оказались в заложниках. К утру я стал понимать, что надо туда пойти. Я благодарен певцу Иосифу Кобзону. Он вообще неудержимый человек. Чувство долга для него имеет огромное значение. Он один из первых пришел туда».

Леонид Рошаль

Как отметил Рошаль, ему удалось войти в театральный центр под видом иорданца. Террористы требовали именно людей этой национальности. «Там началась работа. Госпиталь был прямо в туалете. Операционная. У террориста была ранена рука. Я должен был это сделать. Мы сделали обработку руки. Рана такая, что он не смог бы ничего сделать. Зато потом меня неоднократно пускали туда. Мы вывели благодаря этому детей. Я благодарен тем врачам, которые мне помогали работать с заложниками», — заявил он.

Леонид Рошаль вывел восемь детей из Театрального центра на Дубровке в 2002 году. Заложникам благодаря ему были переданы медикаменты и вода. В результате террористического акта, по официальным данным, погибли 130 человек.

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