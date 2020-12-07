Юрий Грымов назвал систему присвоение званий народного и заслуженного артиста странной

Режиссер считает, что творческие люди не должны сами хлопотать над получением официального признания.

Художественного руководителя театра «Модерн» Юрия Грымова спросили о том, нужно ли в России изменить процедуру присвоения званий заслуженного и народного артистов. Дело в том, что при нынешней системе творческим людям зачастую приходится самим собирать документы для того, чтобы страна их признала. Ряд знаменитостей уже высказался против такого подхода. И Грымов тоже поддержали эти настроения.

«Процедуру, конечно, нужно упрощать. Наверное, должен быть какой-то орган, где люди будут сами следить за тем, кто должен получить звание заслуженного артиста. Союзы театральных деятелей и кинематографистов, Росконцерт могли бы сами инициировать получение званий. Не сам же актер должен думать о вручении себе звания. Это странно», — цитирует режиссера портал News.ru.

Грымов отметил, что в регионах имеется немало гениальнейших артистов, которых любит публика, но они остаются без каких-либо званий. Режиссер подчеркнул, что любому творческому человеку приятно, когда его награждают, — это мотивирует на стремление к новым вершинам. Однако, по словам худрука «Модерна», у человека может быть хоть десяток громких званий и статуэток, а зрители всегда будут любить просто хороших актеров.

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