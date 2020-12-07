Интрига: Муцениеце в белом летящем платье, как у невесты, запечатлелась на скамье влюбленных

Агата Муцениеце на фоне проблем бывшего мужа Павла Прилучного отправилась на Мальдивы с детьми Мией и Тимофеем. Актриса из фильма «Тобол» то и дело публикует в микроблоге свежие кадры с отдыха.

Артистка обнародовала видео, на котором позирует в летящем белом платье, украшенном жемчугом и сияющими бусинами. В волосы Агаты вплетен цветок. Пройдя мимо камеры, Муцениеце поспешила на скамейку с двумя сердцами, которую обычно называют «скамьей влюбленных». В кадре также можно заметить накрытый стол под шатром. В общем, публика увидела антураж, который традиционно сопровождает свадьбы, организованные на райских островах.

«Агата, вы замуж вышли? Обручились?», «Вы невеста или подруга невесты?», «Агата, что это значит?» — удивились фолловеры звезды.

Актриса решила оставить поклонников без ответа. Ранее мы уже писали о том, что Муцениеце не торопится вступать в новые отношения. По словам звезды, ей комфортно и в одиночестве.

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