Всего одна фраза: Хакамада объяснила, что может сделать человека счастливым

Ирина Хакамада, чьи тренинги стоят внушительных денег, периодически совершенно бесплатно дает рекомендации в своем блоге. Вот и на этот раз коуч решила помочь людям стать более счастливыми. Философская мысль, заключенная всего в одной фразе, считает она, при правильном подходе может позитивно повлиять на жизнь человека.

Собеседник бывшего кандидата в президенты России задал ей вопрос: «Почему мы больше всего думаем о людях, когда их нет рядом с нами?». «Да вообще хорошо там, где нас нет. И чужая жена самая лучшая, и чужой мужик самый крутой. Потому что так легче», — ответила она.

Тогда голос за кадром продолжил беседу. «Как научиться радоваться своему и когда кто-то рядом?» — вопросил он.

«Живите здесь и сейчас», — ответила Хакамада.

«Многим кажется, что другим везет в жизни больше. Не зря говорят: «Везет тому, кто везет»», «Со всех сторон твердят — пребывай в моменте, живи здесь и сейчас, радуйся… но как часто мы воспринимаем это как просто слова и залипаем в собственном прошлом или живем будущими свершениями, тем самым обесценивая то, что имеем в данный момент», «Заметила такую особенность, что в России поговорка: «Хорошо там, где нас нет». А в Европе: «Мой дом — моя крепость», «Мы своих часто обесцениваем. Ценить начинаем, только на расстоянии. Это как Есенин сказал: «Лицом к лицу — лица не увидать. Большое видится на расстоянии»», — поддержали высказывание Ирины ее почитатели.

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