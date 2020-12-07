Рекомендует эксперт: Васильев представил трендовые сапоги «казачок» со сборками на голенище

Их много лет назад изобрели в России.

Россия не у многих ассоциируется с местом, где рождаются тренды, и совершенно напрасно. Об этом поведал Александр Васильев в эфире «Модного приговора» на Первом канале.

К примеру, именно у нас появился тренд на одежду, отделанную мехом. И речь идет не только о классических воротниках. Пушнина отлично смотрится на карманах, подоле, вдоль линии пуговиц и даже на поясе.

Кроме того, модные сейчас сапоги с широким присборенным голенищем изобрели именно русские, а произошло это много лет назад.

«Они называются «казачок», появились именно в России, это наш вклад в мир моды. Впервые они стали популярны в 1870-е годы, то есть приблизительно 150 лет назад. Представьте себе, модная сейчас вещь на самом деле имеет такие древние корни. Это прекрасное дополнение к гардеробу в нынешнем сезоне!» — сказал историк моды.

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