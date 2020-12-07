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Жанна Бадоева
Звездный гость

Яркая дива: Нетребко в черном джемпере и изумрудной юбке плиссе посетила Эрмитаж

Оперная певица не теряет на гастролях свободное время даром, наведываясь в знаковые места.

Яркая дива: Нетребко в черном джемпере и изумрудной юбке плиссе посетила Эрмитаж
Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Звезда мировой оперы Анна Нетребко в настоящее время с гастролями выступает в Санкт-Петербурге. Дива готовится дебютировать в партии Татьяны в «Евгении Онегине» на сцене Мариинского театра. В свободное от репетиций время знаменитость старается посетить достопримечательности и познакомить с ними своего 12-летнего сына Тьяго.

Накануне Нетребко отправилась в Эрмитаж. Звезда выбрала для культурного выхода в свет черный джемпер с кружевным V-образным вырезом и юбку плиссе актуальной длины мидакси изумрудного цвета.

Анна Нетребко посетила Эрмитаж
Анна Нетребко посетила Эрмитаж. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

По традиции звезда позволила своим подписчикам «последовать» за ней: она поделилась фотографиями и видео с изображением интерьеров и экспонатов музея.

Главными экспонатами, заслужившими особое внимание звезды, стали часы «Павлин» и «Мона Лиза» Леонардо да Винчи.

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