«Это роскошь!»: Нетребко предстала на публике в шляпке в виде золотой розы

Анна Нетребко посетила питерский шляпный салон, примерив несколько изысканных экземпляров.

В их числе оказался головной убор, оформленный в виде золотой розы, а также миниатюрная «таблетка» в длинными перьями фазана, мини-шляпка, похожая на новогоднюю серебристую елочку, ободок с металлической вуалью.

Оперная дива бесконечно восхищалась, прохаживаясь по рядам со шляпками:

«Анна, Вы такая красавица! Вы украсите собой любую вещь», «Анна, Вам очень идут шляпы!», «Вот это да! Какие шедевры! Анна, вам это минисеребро просто классно идет!», «Анна, вам чертовски все подходит, будь то шляпка, пуховик и т.д. Показываете всю палитру цвета в одежде. Ну право, жаль смотреть на наших женщин в сером черном», — поддержали певицу ее фолловеры.