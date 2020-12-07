«Спасибо за внимание!»: Рудковская похвасталась новыми сапогами-дутиками Chanel

Продюсер Яна Рудковская — поклонница люксовых брендов. Зная это, друзья и коллеги часто дарят светской львице роскошные презенты из бутиков известных дизайнеров и модных домов. На этот раз Рудковская похвасталась новой парой зимних сапожек.

Жена Евгения Плющенко получила в дар от подруги Оксаны Лаврентьевой белые дутики Chanel. Стеганая пара обуви с белоснежной подошвой и шнурком привела модницу в восторг.

«Оксаночка, мы еще погуляем. И у тебя на дне рождения, и у меня! Спасибо тебе за внимание!» — поблагодарила за подарок Рудковская.

Светская львица сняла на видео свою обновку. Осталось дождаться, когда Рудковская ее выгуляет.

Кстати, накануне жена Евгения Плющенко вместе со старшим сыном от фигуриста посетила званый ужин у Филиппа Киркорова. Дети смогли здорово повеселиться, а Рудковская прошлась по роскошным комнатам и обнаружила многометровую новогоднюю елку, которая не оставила ее равнодушной.

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