«Это часть образа»: дочь Гузеевой пришла в студию «Звезды сошлись» с черными от хны кистями рук

Как отметила Ольга Бухарова, это для нее своеобразная защита от прикосновений.

Дочь ведущей программы «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова пришла в студию программы «Звезды сошлись» на канале НТВ с черными от хны кистями рук, чем несколько шокировала собравшуюся публику.

«Два года назад у меня бабушка умерла от рака. Я теперь боюсь как огня этого заболевания. Что касается моих черных кистей, то это на самом деле обычная хна. Для меня защита. От прикосновений. Это часть образа. Для себя такие штуки делаю». Ольга Бухарова

В студии девушка рассказала о том, как у нее не так давно нашли кисту в левом яичнике.

«Я долго жила с этой болью. С рождения. Мама давила на меня. Звала провериться. Когда узнали диагноз, то у нее началась трясучка. Ей было, наверное, хуже, чем мне. Сейчас классно все делают, даже шрамов не осталось. Кстати, у меня еще было подозрение на рак пищевода. К счастью, все обошлось. Мой вес упал до 46 килограммов. Потом я поправилась. Сейчас вешу 63 килограмма», — заметила девушка.

Напомним, что Ольге Бухаровой в этом году исполнилось 20 лет. У Гузеевой есть также сын Георгий от предыдущих отношений.

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