Станцевал под Аллегрову, окунулся в торт: Милохин пышно отметил день рождения в ресторане Моргенштерна

Блогер Даня Милохин с размахом отметил свое 19-летие. Юный миллионер арендовал для проведения праздника ресторан Алишера Моргенштерна, не забыв пригласить на праздник Николая Баскова.

С ним, напомним, он записал клип «Дико тусим». Также за его плечами творческие коллабарации с Тимати, Джиганом, Андреем Малаховым, участие в шоу «Вечерний Ургант» и Comedy Club, победа в номинации «Открытие года» премии GQ.

На торжестве юноша станцевал медленный танец с хозяином заведения, спел песенку мамонтенка из советского мультфильма «Пусть мама услышит, пусть мама придет…», окунулся лицом в торт и зажег под классику жанра «День рождения» в исполнении Ирины Аллегровой.

Ранее мы писали о непростом детстве Дани. Парень провел его в детском доме, куда отдала его мать, там по счастливой случайности он поселился в бывшей комнате Юры Шатунова, а затем в подростковом возрасте был принят в приемную семью. В 18 лет он уже подарил своим усыновителям круглую сумму на строительство дома.

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