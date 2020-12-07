«Узнавать новое»: молодая жена Игоря Николаева научилась владеть шпагой

Юлия Проскурякова сдала зачет по фехтованию в ГИТИСе.

Молодая жена Игоря Николаева – Юлия Проскурякова увлекается не только музыкой, но и актерским мастерством. Вместе с ним осваивает новые навыки, например, владение шпагой. В своем Instagram артистка опубликовала видеоролик, на котором мастерски управляется с этим видом холодного оружия.

«Сдали зачет по фехтованию в Гитисе, как же все-таки здорово узнавать что-то новое, как жаль, что все заканчивается», — написала Проскурякова.

Фанаты Юлии похвалили ее за такие умения.

«Замечательно играете, очень естественно! Умница какая, нашла себя не только на эстраде! Талантлива как актриса еще более!», — писали пользователи Сети.

Напомним, у Юлия Проскуряковой и Игоря Николаева подрастает дочь Вероника. Этой осенью ей исполнилось пять лет.

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