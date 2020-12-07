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Валерия в костюме-смокинге с эффектом елочной мишуры предстала на «Песне года»

Звезда блистала на сцене в дуэте с певицей Назимой в наряде оттенка фуксии.

Валерия в костюме-смокинге с эффектом елочной мишуры предстала на «Песне года»
Валерия. Фото: www.instagram.com/valeriya/

Валерия предстала на традиционном музыкальном фестивале «Песня года» в дуэте с молодой поп-исполнительницей Назимой. Звезда выбрала для выступления актуальный в этом сезоне костюм-смокинг серебристого оттенка. Его принт и сияние имитировали елочную мишуру, создавая предновогодннее настроение.

«Как красиво!», «Валерия такая праздничная», «Валерия стала еще стройнее и красивее, удивительно!», «Очень интересный костюм», «Как новогодняя елочка!» — восхитились в сети фолловеры образом жены Иосифа Пригожина.

Назима предпочла костюм-двойку цвета фуксии с жакетом и шортами. Черный топ и сапоги-ботфорты завершили образ.

Валерия рассказала, что их дуэтная композиция «Тысячи историй», которую они представляли на фестивале, на YouTube набрала уже 23 млн просмотров.

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