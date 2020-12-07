Стиль до кончиков волос: Орбакайте в сером брючном костюме с лампасами отправилась в салон красоты

Кристина Орбакайте снова прилетела в Москву из Нью-Йорка, где живет последнее время с мужем и дочкой, чтобы принять участие в «Песне года». Кроме того, среди творческих планов дочери Аллы Пугачевой – дать несколько спектаклей на сцене «Современника».

Перед выходом в свет Орбакайте поспешила в любимый салон красоты – к Владу Лисовцу. Только ему она доверяет свой образ. И на этот раз эстрадная дива вновь сразила многих поклонников своим преображением.

«Огооо! Классно как!!! Браво, Влад! Красивая невозможно!!!!!!», «Блин, как вы похожи на маму!», «Чем взрослее, тем больше на мать похожа», «Очень красивая!!!!», «Красотка», «Кристина, вы потрясающе красивы!», «Изумительная, нет слов!!!», — пишут фолловеры.

Для похода в салон Орбакайте выбрала стильный трикотажный костюм, состоящий из жакета с лацканами и брюк со стрелками. Украшением наряда стали лампасы, которые, по заверениям Эвелины Хромченко, уже давно стали классикой и не выйдут из моды.

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