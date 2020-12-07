По-зимнему стильно: Бондарчук отправилась на благотворительный вечер в длинной шубке из меха ламы

Пандемия коронавируса не нарушила ежегодную традицию, которую на протяжении девяти лет соблюдают Светлана Бондарчук и Евгения Попова. В первое воскресенье декабря они организуют благотворительный гала-вечер, и минувший выходной не стал исключением.

Идея раута в том, что актеры, режиссеры и другие киноделы представляют гостям свои короткометражные работы в качестве лотов на аукцион. Права на них может приобрести любой из присутствующих гостей. Средства идут в благотворительные фонды помощи нуждающимся.

Организатор вечера Светлана Бондарчук отправилась на мероприятие в роскошной шубке в пол из шерсти ламы. Светская львица накинула ее поверх мини-платья, подчеркнувшего идеальные стройные ноги.

Само платье выполнено из жаккарда. Приталенный силуэт, пышная юбка, открытые плечи, с которых свисают рукава-фонарики – все в образе дивы было продумано до мелочей.

Кстати, специально для благотворительного вечера актриса Чулпан Хаматова сменила имидж. Звезда сериала «Зулейха открывает глаза» произвела настоящий фурор, появившись на рауте с белокурыми локонами и безупречным макияжем.

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