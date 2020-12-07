«Невероятный образ! Красота!»: Киркоров восхитился Орбакайте в платье, инкрустированном зеркалами

В этом необычном наряде звезда вышла на сцену «Песни года».

Певица Кристина Орбакайте выбрала необычный наряд специально для исполнения своей композиции «Она» на сцене фестиваля «Песня года». Она примерила черное силуэтное платье, полностью инкрустированное небольшими круглыми зеркалами, которые сияли в блеске софитов практически как драгоценные камни.

Кроме того, подол и рукава платья были разрезаны на полосы, имитируя крупную бахрому. Артистка сочетала его с полусапожками на шнуровке. Этот стайл привел в восторг ее бывшего отчима Филиппа Киркорова.

«Невероятный образ! Красота!» — прокомментировал он фото со сценическим луком блондинки в Сети. «Как всегда, элегантна и красива!!» — отметилась также подруга Аллы Пугачевой Алина Редель.

Влюбленный смайл послал Кристине даже эксперт моды, телерадиоведущий Владислав Лисовец.

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