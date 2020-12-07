«Какие красивые!»: Нетребко не сдержала эмоций, увидев Ротару в сверкающем наряде с бахромой в компании Киркорова

В этом году фестиваль «Песня года» стал для артистов чем-то особенным. Многие сомневались, а состоится ли он в принципе, однако при соблюдении всех мер предосторожности решено было: празднику быть!

Одной их самых долгожданных звезд проекта для многих стала София Ротару. Звезда в свои 73 года в очередной раз удивила публику своим моложавым видом и привлекательной внешностью. Певица представала на сцене в двух образах: красном платье макси с воланами и костюме черно-золотого цвета с длинной бахромой.

В этом наряде звезда позировала с Филиппом Киркоровым перед объективами фотокамер. Анна Нетребко, увидев получившийся снимок в социальных сетях, не смогла сдержать эмоций.

«Какие все красивые!» — восхитилась она.

Филипп Бедросович заметил, что ему не хватало на шоу оперной дивы. И сообщил, что их дуэту «Голос» в этом году исполняется 10 лет.

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