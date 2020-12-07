Банный фэмили-лук: Бородина с дочками устроила девичник в халатах

Телеведущая вместе с Марусей и Теей отправилась ночевать в гостиницу.

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина – мама двоих детей. Она пять лет счастлива в браке с бизнесменом Курбаном Омаровым, у них подрастает пятилетняя дочка Теона. Отцом старшей, 11-летней Маруси, является первый муж Юрий Будагов. И звездная мама решила устроить наследницам девичник.

Бородина забронировала номер в пятизвездочном Four Seasons в самом сердце Москвы. Номер с видом Кремль и Охотный ряд впечатлил теледиву. Позже она с дочками посетила сказочное представление, а в полночь устроила девичник с фэмили-луком в банных халатах и с полотенцами на голове.

«Сегодня мы с девочками ночуем в отеле, есть предположения почему?», — загадала загадку подписчикам Бородина.

Многие решили, что мама устраивает дома дочкам сюрприз, оформляя по-особенному особняк. Но сама теледива пока оставила в тайне настоящую причину.

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