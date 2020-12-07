«Жизнь других» в Дубае: сколько стоит образование и как платят домработницам
Жанна Бадоева
Звездный гость
Как сделать своими руками макраме-венок к Новому году из подручных предметов
Видео

«Вместе с доченьками»: 80-летний Виторган нарядил елочку с маленькими помощницами

Двухлетняя Этель и годовалая Клара помогли папе украсить лесную красавицу.

«Вместе с доченьками»: 80-летний Виторган нарядил елочку с маленькими помощницами
Эммануил Виторган с дочкой Кларой. Фото: instagram.com/emmanuil_vitorgan/

С наступлением календарной зимы в домах многих звезд поселилась сказка. Рукотворная. Селебрити украсили свои интерьеры новогодним декором, а также установили и нарядили главный символ зимнего торжества – елочку.

В минувшие выходные всей семьей наряжали лесную красавицу в семье Эммануила Виторгана и Ирины Млодик. Помочь 80-летнему главе семейства поспешили малышки Этель и Клара.

«Украшаем елочку вместе с доченьками», — пояснил актер.

Дочурки с удовольствием подавали папе шарики, гирлянды и мишуру, а потом все вместе полюбовались на результат творчества.

К слову, показали, как украсили свои дома, уже несколько селебрити, среди них Кети Топурия, Ольга Бузова, Татьяна Навка и Филипп Киркоров — с подачи Яны Рудковской.

Смотрите также

Тэги

ВиторганКлара Виторганновогодний декорНовый годЭммануил ВиторганЭтель Виторган