«Вместе с доченьками»: 80-летний Виторган нарядил елочку с маленькими помощницами

С наступлением календарной зимы в домах многих звезд поселилась сказка. Рукотворная. Селебрити украсили свои интерьеры новогодним декором, а также установили и нарядили главный символ зимнего торжества – елочку.

В минувшие выходные всей семьей наряжали лесную красавицу в семье Эммануила Виторгана и Ирины Млодик. Помочь 80-летнему главе семейства поспешили малышки Этель и Клара.

«Украшаем елочку вместе с доченьками», — пояснил актер.

Дочурки с удовольствием подавали папе шарики, гирлянды и мишуру, а потом все вместе полюбовались на результат творчества.

К слову, показали, как украсили свои дома, уже несколько селебрити, среди них Кети Топурия, Ольга Бузова, Татьяна Навка и Филипп Киркоров — с подачи Яны Рудковской.

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