В стиле Барби: Бузова в силуэтном платье мини с глубоким декольте и пышной юбкой устроила фотосессию

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова нашла в своем плотном графике время для сказочной фотосессии. Девушка уже глубоко за полночь появилась в фотостудии, чтобы устроить красивые съемки. Она облачилась в воздушное платье мини зефирно-розового оттенка с глубоким декольте и пышной юбкой. Наряд украсили серебряные блестки на талии.

«Скоро будет много красоты», — заинтриговала теледива.

Завершили эффектный образ поющей телеведущей легкие локоны и сверкающие лодочки. Красавица позировала в празднично оформленных интерьерах. Результатом она осталась довольна.

К слову, недавно Ольга Бузова хвасталась новогодними интерьерами своей квартиры. Девушка уже нарядила елочку и оформила гнездышко в новогоднем стиле – много белого и серебристого. Вслед за теледивой оформили свои дома многие звезды – Татьяна Навка, Наталья Подольская, Эммануил Виторган.

Смотрите также