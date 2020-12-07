«Не виделся с мамой три месяца»: Валерия побывала в гостях у младшего сына и беременной невестки

Певица Валерия – многодетная мама. У нее в браке с продюсером Александром Шульгиным появилось трое детей – дочь и два сына. И самый младший, Арсений, минувшим летом в возрасте 21 года женился. Избранницей звездного наследника стала Лиана Волкова, с которой парень встречался год. Сейчас Арсений и Лиана готовятся стать родителями. Девушка на девятом месяце беременности, под сердцем она носит дочку.

Последние три месяца свекровь Лианы провела в Дубае. Там Валерия не только отдохнула, но и плодотворно поработала – записала новый хит и сняла клип. И по возвращении в Москву первым делом отправилась навестить сына с невесткой.

Сначала Арсений и Лиана показали маме свое новое гнездышко – осенью они переехали в просторные апартаменты. А затем отправились на большой семейный ужин к родителям Лианы. Вместе с Валерией в гости наведались ее старшая дочь Шена и муж Иосиф Пригожин.

«Не виделся с мамой три месяца», — сообщил Арсений подписчикам.

Сын Валерии снял видео семейного ужина. Оказалось, что после трапезы гости и хозяева решили поиграть в ассоциации. Беременная невестка Валерии в этот момент как раз загадывала собравшимся свою загадку.

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